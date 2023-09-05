Подмосковье 05 сентября 2023, 14:07 Подмосковье поделилось опытом улучшения качества городской среды на форуме в Ханты-Мансийске Министерство благоустройства Московской области

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В Ханты-Мансийске проходит международный форум «Север — Юг: комфортная среда». На нем первый замминистра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков презентовал практику «Эффективное управление: организация работы региона по повышению индекса качества городской среды».

«За глаза наше министерство называют министерством красоты. Понятно, что основная наша задача — сделать окружающее пространство красивым», — рассказал Афанасенков.

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В Московской области ведут работу по повышению качества Индекса городской среды. В нее вовлеклись и правительство региона, и муниципалитеты.

Для эффективности разработали критерии по каждому из показателей Индекса. В итоге индикаторов стало 36. За каждым из них закрепили орган власти. Такая форма взаимодействия позволяет оперативно отрабатывать возникающие вопросы.

За пять лет Индекс качества городской среды вырос на 11% с 201 до 224 баллов.

«Особое внимание стоит обратить на индикаторы по озелененным пространствам: изначально имея по этому пространству самый низкий показатель, мы добились самого большого роста в 23%», — добавил представитель министерства.

Афанасенков рассказал о практике на примере Зарайска и Вереи. За пять лет работы за счет системного подхода в этих городах отмечается стабильный рост Индекса качества городской среды.

По мнению Афанасенкова, конкурс проектов создания комфортной городской среды от Минстроя России поспособствовал повышению индекса. Также в регионе реализуют проекты по благоустройству, например, «Парки в лесу». В итоге количество парков и лесопарков в Подмосковье выросло в два раза, а их посещаемость в восемь раз.

Ожидается, что в этом году их посещаемость вырастет до 66 миллионов человек. Для этого привлекают бизнес. Для предпринимателей региона создали «Инвестиционный портал».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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