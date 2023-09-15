Подмосковье 15 сентября 2023, 13:43 Подмосковье поделилось опытом тушения природных пожаров на форуме «Леса России» Комитет лесного хозяйства Московской области

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В Иркутске состоялся форум «Леса России». На нем с докладом выступили заместители председателя Комлесхоза Подмосковья Александр Передерий и Татьяна Илларионова. Специалисты представили систему управления средствами тушения природных пожаров и рассказали о реализации федерального проекта «лесной амнистии».

«Всегда приятно поделиться своим опытом и передовыми технологиями, используемыми в Московской области, с коллегами из других регионов России, а также ответить на возникшие вопросы и подискутировать со специалистами», — отметил Передерий.

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Зампред регионального комитета Татьяна Илларионова уточнила, что по части Ф3-280 о «лесной амнистии» в прошлом году в Подмосковье ввели систему подготовки актов в электронном виде.

«С начала сентября 2023 года автоматизирована система межведомственного взаимодействия с областными структурами. Совместно с соседними регионами и Росреестром выверены списки нарушителей и внедрен ряд технических новшеств», — отметила Илларионова.

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