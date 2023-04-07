Подмосковье 07 апреля 2023, 12:27 Подмосковье поделилось опытом цифровизации в управлении регионов с Югрой Фото пресс-службы Мингосуправления МО

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Делегация Центра управления изменениями Ханты-Мансийского автономного округа посетила Мингосуправления Подмсоковья. Участники встречи обменялись опытом цифровизации в работе органов власти.

Как рассказала глава ведомства Надежда Куртяник, внедрение искусственного интеллекта помогает быстрее решать региональные проблемы и избавить жителей от бумажной волокиты.

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«Мы всегда рады поделиться с коллегами новыми цифровыми решениями, чтобы они могли применить их у себя. Московская область постоянно совершенствует госуслуги, ведь для жителей и бизнеса важно получить нужный документ без лишней бумажной волокиты», — сказала она.

Руководитель центра управления изменениями Ханты-Мансийска Елена Пасюк отметила опыт Подмосковья во внедрении ежеквартального мониторинга качества предоставления госуслуг. Также гости посетили экскурсию по подмосковному ЦУРу. Им рассказали о принципах работы ведомства и внедрении в работу искусственного интеллекта.

«Спасибо коллегам за теплую принимающую атмосферу в комфортном пространстве. Благодаря сегодняшнему взаимодействию и высочайшему профессионализму мы получили возможность обогатить свой опыт, увидеть проделанную коллегами работу объемно и глубоко, применить ценные „находки“ в своей деятельности», — сказала руководитель проекта Центра управления изменениями ХМАО Ирина Папулова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Путину о работе программы импортозамещения. Он сообщил, что только в прошлом году удалось открыть 20 предприятий в этой сфере.

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