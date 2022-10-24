Подмосковье поделилось с другими регионами опытом цифровизации контроля за стройками | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 10:36 Подмосковье поделилось с другими регионами опытом цифровизации контроля за стройками

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Сотрудники органов строительного надзора из Республики Башкортостан и Воронежской области заинтересовались опытом Подмосковья в цифровизации. Регион поделился опытом внедрения в работу онлайн-сервисов и практик.

Как рассказал глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян, коллеги обратились с вопросами о технической стороне работы сервисов, а также сроках внедрения и финансах. Так, Воронежская область была заинтересована в работе «Онлайн-калькулятора».

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«Мы готовы сотрудничать со всеми субъектами РФ, делиться успешным цифровым опытом взаимодействия бизнеса и надзорного органа», — отметил он.

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На платформе АСИ «Смартека» ведомство представило пять сервисов и практик. Это «Онлайн-калькулятор расчета количества проверок при строительном надзоре», «Цифровой инструмент для самообследования бизнеса», «Цифровые паспорта объектов строительства и доступ к ним через AR», «Невидимый» надзор», а также «Комплексный цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности».

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.