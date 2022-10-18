Подмосковье поделилось опытом цифровизации госзакупок на международном форуме | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 14:20 Подмосковье поделилось опытом цифровизации госзакупок на международном форуме

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Международный форум контрактных отношений прошел в Санкт-Петербурге. В нем принял участие первый замглавы Мособлконтроя Олег Дьяченко. Он рассказал об опыте Подмосковья в цифровизации закупок.

Спикер рассказал о том, как перевод в цифровой формат помогает автоматизировать процессы и снизить количество ошибок в формировании цен контрактов. На форуме также обсудили модернизацию закупочного законодательства и поддержку национальной промышленности.

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Международный форум контрактных отношений прошел в северной столице в шестой раз. Его цель — обеспечить обмен опытом между регионами, чтобы улучшить работу в сфере госзакупок.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.