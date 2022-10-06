Подмосковье поделилось строительным опытом с Башкортостаном | 360°

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Подмосковье
07 октября 2022, 12:29
Аварийное историческое здание в Сергиевом Посаде станет новой гостиницей после восстановления
Эксклюзив
07 октября 2022, 12:27
«Кто ж им даст?» США не пойдут на поставку оружия Украине для ударов по России
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Подмосковье
07 октября 2022, 12:19
Дольщики проверили строительство домов в ЖК «Опалиха» в Красногорске
Мир
07 октября 2022, 12:14
Эрдоган с Путиным обсудили последние события на Украине
Эксклюзив
07 октября 2022, 12:12
Информацию о возможных рисках ядерного конфликта назвали безосновательной
Важное
07 октября 2022, 12:10
Нобелевскую премию мира поделили между русскими, белорусами и украинцами
Эксклюзив
07 октября 2022, 12:04
Низкое качество для фанатов Google. Россиянам объяснили, почему новый Pixel 7 не стал сенсацией
Общество
07 октября 2022, 12:00
Фейк: «Яндекс» пригласил россиян в военкоматы, где можно посостязаться с другими военнообязанными
Спецоперация
07 октября 2022, 11:56
Подкрепление прибыло, но обстановка тяжелая. Пушилин — о Краснолиманском направлении