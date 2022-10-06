Подмосковье поделилось строительным опытом с Башкортостаном | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье поделилось строительным опытом с Башкортостаном

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Делегация правительства Республики Башкортостан прибыла в Подмосковье. Минстрой региона поделился с коллегами опытом оптимизации административных процедур в строительстве, сообщили в ведомстве.

Глава министерства Владимир Локтев рассказал гостям региона о работе Центра бюджетного строительства. Он позволил на четверть сократить сроки строительства благодаря уходу от последовательной системы взаимодействия между ведомствами.

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«Также с этого года значительно усилены мероприятия по строительному контролю, который передан подведомственному учреждению ГКУ МО „Дирекция заказчика капитального строительства“», — отметил он.

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Опытом также поделился директор «Мособлгосэксперитза» Игорь Горячев. Он рассказал об экспертном сопровождении проектной документации и работе с заказчиками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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