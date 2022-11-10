Подмосковье 10 ноября 2022, 10:09 Подмосковье поделилось опытом сопровождения строительства с другими регионами

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Центр содействия строительству Подмосковья поделился опытом с другими регионами России. Это первый проектный офис, который помогает бизнесу без барьеров строить новые объекты.

Опытом ЦСС Подмосковья заинтересовались в Белгородской, Воронежской, Калужской, Новгородской и Свердловской областях. На встречах с ними провели консультации по вопросам взаимодействия с муниципалитетами и федеральными органами. Эксперты рассказали о проблемах, которые могут возникнуть при проектировании и строительстве, а также о решении вопросов по согласованию документации. Спикером встреч стала исполняющая обязанности председателя ЦСС Вера Пожидаева.

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ЦСС работает в регионе с 2017 года. Благодаря его деятельности в Подмосковье сократились сроки реализации проектов.

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