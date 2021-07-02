Подмосковье поделилось опытом развития молочных хозяйств с Арменией

Представители Евразийской экономической комиссии и бизнесмены из Армении посетили фермы Подмосковья. Делегация приехала, чтобы изучить технологии развития молочных хозяйств и опыт выращивания коров.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, гости побывали на передовых хозяйствах региона.

Посещение организовали для обмена опытом и налаживания экономического сотрудничества сторон Сергей Воскресенский.

Участникам делегации рассказали о тонкостях выращивания мясного скота на заводе «Барыбино» в Домодедове.

«Гости обратили внимание на условия содержания животных и выразили готовность использовать наш опыт», — рассказал Воскресенский.

Также делегаты увидели современные молочные комплексы «Емельяновка» и «Сосновка» в Коломне. Во время экскурсий говорили о технологиях заготовки сочных кормов, кормлении и выращивании животных.

По словам Воскресенского, гости попробовали подмосковные молочные продукты, оценили их вкус и качество.