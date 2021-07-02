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    02 июля 2021, 13:40

    Подмосковье поделилось опытом развития молочных хозяйств с Арменией

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Представители Евразийской экономической комиссии и бизнесмены из Армении посетили фермы Подмосковья. Делегация приехала, чтобы изучить технологии развития молочных хозяйств и опыт выращивания коров.

    Подмосковье поделилось опытом развития молочных хозяйств с Арменией | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, гости побывали на передовых хозяйствах региона.

    Посещение организовали для обмена опытом и налаживания экономического сотрудничества сторон

    Сергей Воскресенский.

    Участникам делегации рассказали о тонкостях выращивания мясного скота на заводе «Барыбино» в Домодедове.

    Подмосковье поделилось опытом развития молочных хозяйств с Арменией | Изображение 2

    «Гости обратили внимание на условия содержания животных и выразили готовность использовать наш опыт», — рассказал Воскресенский.

    Также делегаты увидели современные молочные комплексы «Емельяновка» и «Сосновка» в Коломне. Во время экскурсий говорили о технологиях заготовки сочных кормов, кормлении и выращивании животных.

    Подмосковье поделилось опытом развития молочных хозяйств с Арменией | Изображение 3

    По словам Воскресенского, гости попробовали подмосковные молочные продукты, оценили их вкус и качество.