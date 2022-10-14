Подмосковье поделилось опытом развития энергетики на международном форуме | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье поделилось опытом развития энергетики на международном форуме

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Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоялся в Москве. Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин выступил с докладом на сессии «Технологический суверенитет: кооперация науки, бизнеса и государства».

Среди достижений Подмосковья министр выделил подготовку квалифицированных кадров в ведущих вузах страны и цифровизацию сферы ЖКХ и энергетики. Так, услуги по технологическому присоединению перевели в онлайн в 2017 году, благодаря чему предпринимателям не нужно тратить время на сбор документов.

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Также Александр Самарин отметил информационные системы ведомства, благодаря которым жители могут быстро получать ответы на вопросы и решение своих проблем. Он выделил работу единой дежурно-диспетчерской службы, карту коммунальных услуг и другие популярные сервисы.

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Рассказал министр и о планах на будущее. Так, в Лобне строится завод по производству котельного оборудования. Он будет производить пять тысяч единиц в год, что позволит обеспечить теплом пять миллионов квадратных метров жилья. Кроме того, в регионе появится завод газовых котлов, где будут выпускать свыше 150 тысяч единиц оборудования. Это 25% российского рынка.

Задачей министерства Александр Самарин обозначил коммуникацию органов власти, производств и науку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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