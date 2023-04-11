Подмосковье 11 апреля 2023, 09:52 Подмосковье поделилось опытом развития электротранспорта на международном форуме Минэнерго МО

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Подмосковье приняло участие в международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности. Мероприятий прошло в Казани 5 и 6 апреля. Регион поделился опытом развития электротранспорта.

На форуме также выступили представители Минэкономразвития России, а также других органов власти, сетевых организаций и крупного бизнеса.

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С докладом о развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры выступил замглавы Минэнергетики Подмосковья Дмитрий Анисимов. На тематической конференции участники обсудили производство и использование таких машин, а также меры поддержки, вопросы импортозамещения и другие вопросы.

По словам Анисимова, в прошлом году в регионе установили 64 зарядные станции. В этом году появится еще 99.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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