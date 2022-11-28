Подмосковье 28 ноября 2022, 12:37 Подмосковье поделилось опытом работы с высокотехнологичными компаниями с Турцией

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Делегация из Подмосковья посетила ведущий IT-кластер Турции «Долина технологий» в городе Гебзе. Представители Мининвеста поделились с коллегами опытом работы с высокотехнологичными компаниями.

Глава Мининвеста Екатерина Зиновьева посетила лабораторию искусственного интеллекта «Умный город», в также производство электрокаров TOGG, научно-исследовательский центр и встретилась с руководителем промзоны. Опыт работы в этом направлении можно в будущем использовать в Подмосковье.

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«Подмосковье, как и Турция, уже много лет идет тем же путем, создавая инфраструктуру и условия для локализации высокотехнологичных компаний, что позволяет запустить производство максимально быстро и недорого», — отметила Екатерина Зиновьева.

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Делегация также ознакомилась с продуктами использования искусственного интеллекта. Так, одна из технологий, созданных в зоне, помогает прогнозировать выход из строя оборудования по сканированию звука, а другая оценивает состояние дорожного покрытия. Возможность их применения в Подмосковье оценят в ведомстве.

В Мининвесте напомнили, что работа с высокими технологиями — одно из приоритетных направлений работы в регионе. Так, для размещения компаний, которые работают в этой индустрии, создают площадки формата индастриал, которые можно приобрести по промышленной ипотеке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии искусственного интеллекта в Подмосковье. По его словам, зачастую человеку сложно справиться с большим объемом данных, но на помощь приходят высокие технологии.