Подмосковье 05 февраля 2024, 18:38 Подмосковье поделилось опытом работы КПО «Нева» с делегацией из Вологодской области Группа ЭкоЛайн

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Делегация из Вологодской области посетила подмосковный комплекс по переработке отходов «Нева». Гости познакомились с процессом туннельного компостирования, а также увидели всю технологическую цепочку сортировки.

К 2025 году в Вологодской области планируют построить три современных мусороперерабатывающих комплекса — они включат в себя мусоросортировочный комплекс и площадку компостирования.

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Подмосковный КПО «Нева» — первый и пока единственный в России комплекс, в котором все процессы сортировки и переработки происходят внутри единого периметра. Это не только позволяет снизить шумовую нагрузку, но и минимизировать запах, а также исключить возможность загрязнения территории разлетающимся мусором. На данный момент комплекс автоматизирован на 83%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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