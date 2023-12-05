Подмосковье 05 декабря 2023, 20:55 Подмосковье поделилось опытом поддержки производителей товаров для детей на профильном конгрессе Пресс-служба АИДТ

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Конгресс индустрии детских товаров состоялся в Московской области. Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга России и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Для успешного развития предприятий в Подмосковье, специализирующихся на производстве изделий для детей, необходима обеспечить их актуальными мерами поддержки, а также помочь в решении кадровых вопросов и развитии производственной инфраструктуры. Об этом заявил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский

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Подлипенский отметил, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по количеству предприятий, производящих детские товары, а также по экспорту игрушек и спортивного инвентаря. В регионе производятся различные товары, такие как учебное оборудование, продукты питания, одежда и обувь. Около семи тысяч человек трудятся на этих предприятиях, имеющих важное значение для экономики региона.

В своем выступлении Подлипенский выделил несколько приоритетных направлений работы. Он также подчеркнул важность решения кадровых вопросов и упомянул о федеральных программах «Профессионалитет» и «Кадры для импортозамещения». По его словам, вскоре будет запущен новый сервис, который значительно упростит решение кадровых вопросов для компаний в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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