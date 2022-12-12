Подмосковье 12 декабря 2022, 13:31 Подмосковье поделилось опытом переработки отходов с делегацией из Карелии

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Делегация из Карелии познакомилась с работой подмосковных комплексов по переработке отходов «Восток» и «Нева». Гостям рассказали о передовых технологиях Подмосковья, используемых для сортировки отходов.

В состав делегации вошли представители Министерства природных ресурсов и экологии республики, лидеры общественного мнения и СМИ. В рамках встречи гости побывали на ознакомительном экологическом уроке и экофизкультуре в Поповской образовательной школе, а также посетили экскурсию по работе КПО «Восток» в городском округе Егорьевск. Кроме того, делегация познакомилась с работой магнитных, вихретоковых, оптических и баллистических сепараторов КПО «Нева».

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«Мы регулярно делимся с коллегами из разных регионов Российской Федерации опытом Московской области по переходу на новые стандарты обращения с отходами в целях достижения показателей национального проекта „Экология“, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Все 11 КПО Московской области построены в соответствии с экологическими нормами и правилами. На данный момент объем отходов, направленных на обработку через данные комплексы, превышает плановые показатели нацпроекта «Экология» в два раза. В части утилизации отходов эти показатели перевыполнены на 30%.

С 2019 года в Подмосковье реализуется реформа по обращению с твердыми отходами. На территории региона ежегодно перерабатывается порядка 7,5 миллиона тонн отходов, что составляет примерно 20% от всех образующихся отходов на территории Российской Федерации.

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