Подмосковье 22 марта 2024, 10:37 Подмосковье поделилось опытом мониторинга окружающей среды с Санкт-Петербургом Фото Минэкологии

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Министерство экологии и природопользования Подмосковья поделилось опытом в сфере мониторинга окружающей среды с коллегами из Санкт-Петербурга. ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» входит в число лидеров по созданию и развитию территориальных систем наблюдения.

По словам министра экологии Тихона Фирсова, на встрече обсудили важные вопросы, касающиеся принципов создания и развития территориальных систем наблюдения и их особенностей обслуживания.

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Напомним, «Мособлэкомониторинг» работает в Подмосковье с 2020 года. Общее число постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха достигло 300, 55 из которых установили в 2023 году.

«Взаимодействие с регионами позволяет оценить нашу работу, выявить в ней недостатки и положительные черты, перенять полезный опыт коллег, а также поделиться с ними своим», — заключил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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