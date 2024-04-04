Подмосковье 04 апреля 2024, 13:53 Подмосковье поделилось на международной конференции опытом благоустройства в парках Министерство культуры и туризма Московской области

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Замглавы «Мособлпарк» Андрей Копосов принял участие в международной выставке ParkSeason Expo в Москве. Он рассказал об особенностях событийной программы организации и других проектов, реализуемых в парках региона.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, выставка прошла 3 и 4 апреля. на ней обсудили сопросы создания и развития комфортной городской среды, парков и общественных пространств.

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По словам Андрея Копосова, в 2023 году в парках провели более 29 тысяч мероприятий. Их посетили 74 миллиона человек. Для развития инфраструктцры и привлечения гостей там создали систему регулярных и общественных мероприятий. Так, в парках проводят уникальные фестивали.

«В прошлом году впервые стали реализовываться специальные проекты, самым масштабным из которых стал областной фестиваль современного танца „Город танцует в парках“. Его посетили более 98 тысяч зрителей. 298 команд из 37 городских округов смогли побороться за звание победителя», — рассказали в министерстве.

Копосов также отметил, что рост посещаемости парков связан с особой программой. нацеленной на семейный отдых. Он также поделился опытом вручения паркам знаков качества «Дед Мороз рекомендует». В прошлом году его получили 22 обекта.

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