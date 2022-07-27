Подмосковье поддержит региональные предприятия оборонно-промышленного комплекса

Одно из градообразующих предприятий городского округа Ступино — научно-производственное предприятие «Аэросила» — посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ведущая российская фирма разрабатывает и производит самолетные воздушные винты, винтовентиляторы, вспомогательные газотурбинные двигатели, а также авиационные агрегаты различного назначения.

За время работы (с 1939 года) предприятие разработало 115 воздушных винтов для 85 типов самолетов и более 15 моделей и модификаций ВГТД для 85 типов самолетов. Кроме того, предприятием были разработаны 10 шариковинтовых преобразователей для семи типов летательных аппаратов.

«Предприятие уникальное. Оно осуществляет полный цикл создания новой продукции — от научных исследований до изготовления опытных образцов, испытаний и технической поддержки. Компания имеет современные технологии производства и широкую производственную кооперацию. Работает с ведущими отраслевыми институтами и конструкторскими бюро. У предприятия есть большие планы по развитию. И мы сегодня обсудили вопросы, которые требуют совместных решений на федеральном и региональном уровнях», — отметил Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что власти уделяют особое внимание авиационной отрасли. Он также рассказал о мерах поддержки бизнеса и производств, действующих сегодня в Подмосковье и доступных в том числе предприятиям ОПК.

«Фонд развития промышленности Московской области в конце прошлого года запустил новую региональную программу льготных займов „Конверсия“. Она направлена на поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Кроме того, предприятия ОПК могут получить в ФРП Московской области от 10 до 80 миллионов рублей под 2% годовых сроком на пять лет на проекты диверсификации и запуска производства гражданской продукции», — сказал Игорь Брынцалов.

Отдельно предусмотрена поддержка специалистам, задействованным на системообразующих предприятиях ОПК. Указом Президента Российской Федерации внесены изменения, позволяющие поощрять отличившихся работников предприятий ОПК и повысить престиж технических профессий. Это стипендии за выдающиеся достижения размером до 800 тысяч рублей, а также специальные стипендии молодым специалистам и работникам гособоронзаказа в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в Подмосковье действует подпрограмма «Социальная ипотека», по которой обеспечиваются жильем молодые ученые, специалисты и молодые уникальные специалисты организаций ОПК. С начала работы программы жилищные условия улучшили более 586 молодых ученых и молодых уникальных специалистов в области оборонно-промышленного комплекса.