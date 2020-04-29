Подмосковье поддержит предпринимателей. Для этого уже выделили 24,5 млрд рублей

В период пандемии многие предприниматели оказались в сложной ситуации. Подмосковье поддерживает средний и малый бизнес. Всего из бюджета региона выделили 24,5 миллиарда рублей на реализацию антикризисного плана по экономике.

Чтобы поддержать предпринимателей, в Подмосковье предусмотрели отсрочки по аренде и кредитам.

Предприятия, работающие в самых пострадавших сферах, получили отсрочку по уплате налогов, кроме НДС. К пострадавшим отраслям относятся: авиа- и наземные перевозки, культура, спорт, развлечения, бытовые услуги, туризм, гостиничный бизнес, дополнительное образование, розничная торговля непродовольственными товарами.

Для предпринимателей, арендующих площадь в торговых центрах, уменьшили ставку налога на имущество.

Также в Подмосковье снизили платежи в социальные фонды в два раза. В банках можно получить беспроцентные кредиты для того, чтобы выплатить сотрудникам компании зарплаты.

Власти региона продлили сроки предоставления налоговых деклараций на три месяца, а все лицензии и разрешения продлили на год.

В области не будут проводиться проверки бизнеса в течение года.

Помимо этого, объем Фонда развития промышленности увеличили до 1,17 миллиарда рублей. Это позволит предпринимателям получить кредиты на льготных условиях. При этом портфель Фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса составит 525 миллионов рублей.

На дополнительные средства предприятия смогут приобрести сырье и оборудование, оплатить услуги.

«За месяц в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области поступило более восьми тысяч обращений от бизнеса. Две трети обратившихся предпринимателей спрашивали о возможных мерах поддержки, остальные, в основном, уточняли можно ли им работать или нужно приостановить деятельность», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.