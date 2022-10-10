Подмосковье поддержит мобилизованных и выполнит план по социальным программам | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 14:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковье поддержит мобилизованных и выполнит план по социальным программам Воробьев: поддержка мобилизованных жителей Подмосковья не скажется на соцпрограммах Пресс-служба Губернатора Московской области

Читать 360tv в

Власти Московской области перейдут на новый инструмент работы с бюджетом региона. Эта мера позволит поддержать мобилизованных жителей и их семьи, а также поможет в финансировании строительства социальных объектов. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил что поступления в бюджет региона растут. Поэтому сейчас о сокращении расходов речи не идет, а все социальные обязательства перед жителями власти выполнят.

Реклама

«Новые серьезные вызовы и задачи — это, как правило, и новые расходы, дополнительная нагрузка для бюджета. Мы считаем приоритетом поддержку мобилизованных и их семей, помощь со снаряжением и экипировкой. И эту работу обязательно продолжим. Но не за счет отказа от строительства школ, детских садов или благоустройства, а благодаря новому инструменту бюджетирования, который позволит гибко управлять финансами», — заявил Воробьев.

Реклама

Глава региона подчеркнул, что главная задача сделать так, чтобы военные ни в чем не нуждались, а все интересы жителей соблюдались.

Губернатор пояснил, что планы по возведению социальных объектов в Московской области пересматривать не будут.

Но начало работ по новым зданиям станут согласовывать с учетом экономической ситуации, которая быстро меняется. Ее отслеживают через специальную систему мониторинга роста доходов бюджета и расходов на запланированные программы и контракты.

В 2023 году в Московской области планируют возвести и реконструировать четыре школы, девять детских садов, дом детского творчества, общежитие, девять больниц и поликлиник учреждений здравоохранения, один театр и стадион. В государственных контрактах по этим объектам пропишут пункт, по которому строительно-монтажные работы начнутся только после изучения экономической ситуации и исходя из объема доходов в бюджете региона.

Это поможет направлять средства на следующий день после утверждения проекта и поможет реагировать на непрогнозируемые ситуации.

0 0 0 0 0 0