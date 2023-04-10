Подмосковье 10 апреля 2023, 12:52 Подмосковье поддержит экспортеров товаров повседневного спроса

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Подмосковье поддержит экспортеров сегмента FMCG. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Производителям товаров повседневного спроса в Подмосковье будут оказывать содействие в прямом размещении их продукции на полках крупных торговых сетей.

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«Данная мера позволит даже начинающим экспортерам представить свою продукцию рядом с известными мировыми торговыми марками, познакомить зарубежных покупателей с уникальной подмосковной продукцией, что, в свою очередь, будет способствовать развитию нашего собственного, регионального бренда и повысит его узнаваемость», — подчеркнула Зиновьева.

Она также отметила, что в данном направлении уже достигнуты предварительные соглашения с зарубежными ретейлерами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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