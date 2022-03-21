Подмосковье поддержит экологическую акцию «Час Земли» 26 марта

Экологическая акция «Час Земли» пройдет в России 26 марта. Традиционно ее поддержит и Подмосковье. В этот день, с 20:30 до 21:30, отключат внешнюю подсветку крупных архитектурных и инженерных объектов.

Остаться на 60 минут без света ради экологии жители со всего мира не против уже много лет — с далекого 2007 года. В этом и заключается задача международной акции.

Так в мире жителям напоминают о бережном и ответственном отношении к природе и ресурсам.

В честь «Часа Земли» состоятся просветительские мероприятия. Их участникам расскажут о важности бережного отношения к природе.

В прошлом году к акции присоединились более 50 городских округов Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это пусть и небольшой, но важный вклад.

В этот день всем жителям предлагают ровно на час выключить свет в домах. Также подсветка гаснет в аэропортах, усадьбах, музеях, храмах, театрах и не только.