Подмосковье одним из первых поддержало тестовый запуск цифровой платформы для бизнеса
Подмосковье среди первых 10 регионов России поддержало запуск цифровой платформы для бизнеса. Область оказала содействие, подключив свои услуги по созданию сайтов и видео, софинансирование рекламы от «Яндекса».
Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, в тестовом режиме в России заработала цифровая платформа для малого и среднего бизнеса. Она появилась на домене мсп.рф.
Задача платформы — помочь предпринимателям получать востребованные государственные и коммерческие услуги.
Московская область стала одним из первых десяти регионов, подключивших свои меры поддержки к цифровой платформе для МСП
Екатерина Зиновьева.
Сейчас на платформе представили 37 сервисов и услуг из 10 регионов. Меры поддержки уже доступны бизнесменам из Подмосковья, Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областей, Алтайского и Пермского краев, Бурятии.
Другие регионы подключат в этом году, добавил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«Теперь можно будет, например, зарегистрировать свое дело онлайн или подать заявки на привлечение финансирования сразу в несколько банков. Что важно, на одном ресурсе будут собраны и региональные меры поддержки», — отметил он.
Эту платформу разработали Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития в рамках национальной программы по поддержке предпринимательства, которую курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.