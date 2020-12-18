Покупки без перекосов. Подмосковье поддержало заморозку цен на важные продукты

В Раменском городском округе находится самый большой в стране распределительный центр компании X5 Retail Group. Из этого центра товары поступают уже на прилавки магазинов сетей «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и «Пятерочка». Здесь хранят 40 видов продуктов, среди которых овощи, фрукты и вся бакалея: мука, сахар, подсолнечное масло, макароны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнули, что дефицита продуктов на складах торговых сетей нет.

Наш президент обратил свое особое внимание на ключевые товары. Действительно, год очень тяжелый. Все производители и торговые сети прекрасно понимают, что бюджет каждой семьи почувствовал это на себе. Те меры, которые уже приняты правительством и сетями, в частности X5 на семь продуктов сделал нулевую наценку, — это важно и уже не позволит дальше видеть удорожание Андрей Воробьев.

По его словам, «важно, что идет серьезное импортозамещение». Губернатор отметил, что такие продукты, как масло, рис, овощи, в основном производят на территории Подмосковья.

«Например, по закрытым грунтам и теплицам мы входим в тройку России по производству свежих овощей. Понятно, что это влияет на себестоимость», — сказал Воробьев.

Каждый день распределительный центр отгружает около трех тысяч тонн товара. У компании 43 складские точки в стране, но эта самая крупная.

«По двум продуктам — сахару и маслу — решение принято, отработано совсем. И по мере присоединения все региональные сети также будут работать. Другой вопрос — есть малая торговля и несетевая. Здесь производители также идут навстречу, поскольку поставка идет не напрямую, а через дистрибьюторов. И важно, чтобы эти же условия обеспечивались», — добавил Денис Мантуров.

Андрей Воробьев отметил, что власти находятся «в очень тесном диалоге со всеми торговыми сетями». В Московской области 27% валового регионального продукта — это торговля. И она имеет колоссальное значение для экономики.

Очень приятно, что сети откликнулись на все мероприятия, связанные с недопущением перекосов, так это назову, в ценообразовании. И верю, что каждая торговая сеть последует их примеру Андрей Воробьев.

Затем, по его словам, важно наращивать импортозамещение. В Подмосковье открываются большие хлебобулочные комбинаты, растет производство зерна и не только.

После решения властей о заморозке цен X5 Retail Group тоже заключила 16 декабря соглашения об их снижении на товары первой необходимости. Среди них сахар-песок и подсолнечное масло.

Соглашения заключили с Минпромторгом, Минсельхозом, ФАС, производителями и с торговыми сетями. Согласно документам, цена на сахар-песок будет не выше 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — не больше 110 рублей. Теперь компания приведет цены в должное соответствие на прилавках.

Источник фото: телеканал «360»

Общая работа

Кроме того, соглашения заключили уже 19 членов Ассоциации компаний розничной торговли: «Ашан», «Мираторг», «Глобус» и другие.

К ним присоединились три участника Союза независимых сетей России, имеющих около 500 магазинов в Московской области.

Уже сразу на этапе подписания соглашения подключились пять крупных федеральных сетей. И мы видим присоединение. Мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями, но уже больше 50 производителей присоединились к новому соглашению Денис Мантуров.

Подключаются небольшие торговые сети. Вместе с тем X5 Retail Group заявила о том, что в ее магазинах семь базовых продуктов будут продавать по цене закупки. Нулевую наценку установят на макароны, хлеб, тушеную говядину, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко.