Подмосковье поддержало своих бизнесменов на 4,3 млрд рублей с начала года
Всего в 2020 году на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» выделили 600 миллионов рублей.
С начала года предпринимателей Подмосковья поддержали на 4,3 миллиарда рублей под 263 поручительства НО «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов МСП».
Еще 323 займа выдали предпринимателям в кредитной компании «Московский областной фонд микрофинансирования субъектов МСП».
11,722 тысячи предпринимателей и самозанятых получили помощь от Центра поддержки предпринимательства, Инжинирингового центра, МФЦ для бизнеса и других структур.
До конца года власти Подмосковья планируют предоставить субсидии 19 предприятиям. Об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
А на национальный проект «Цифровая экономика» в этом году выделили 3,6 миллиарда рублей.
В рамках проекта в регионе утвердили список приоритетных социально значимых услуг. Всего их 137, 110 из них предоставляют полностью в электронном виде.