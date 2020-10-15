Подмосковье поддержало своих бизнесменов на 4,3 млрд рублей с начала года

С начала года Подмосковье поддержало малый и средний бизнес на общую сумму 4,3 миллиарда рублей под 263 поручительства Московского областного гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов предпринимательства. Об этом рассказала пресс-служба Мособлдумы.

Всего в 2020 году на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» выделили 600 миллионов рублей.

С начала года предпринимателей Подмосковья поддержали на 4,3 миллиарда рублей под 263 поручительства НО «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов МСП».

Еще 323 займа выдали предпринимателям в кредитной компании «Московский областной фонд микрофинансирования субъектов МСП».

11,722 тысячи предпринимателей и самозанятых получили помощь от Центра поддержки предпринимательства, Инжинирингового центра, МФЦ для бизнеса и других структур.

До конца года власти Подмосковья планируют предоставить субсидии 19 предприятиям. Об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

А на национальный проект «Цифровая экономика» в этом году выделили 3,6 миллиарда рублей.

В рамках проекта в регионе утвердили список приоритетных социально значимых услуг. Всего их 137, 110 из них предоставляют полностью в электронном виде.