Подмосковье поддержало сельское хозяйство на 4 млрд рублей с начала года

В Московской области сельское хозяйство поддержали на четыре миллиарда рублей. До конца года эта сумма увеличится почти до шести миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На сегодняшний день производителям сельскохозяйственных товаров Подмосковья перечислены субсидии в размере 4,02 миллиарда рублей. Общий объем господдержки аграриев до конца года составит почти шесть миллиардов рублей», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Глава ведомства добавил, что государственную поддержку уже получили 300 сельскохозяйственных предприятий.

«Помощь направляется на проведение агротехнологических работ, на поддержку и стимулирование производства молока, племенное животноводство, элитное семеноводство, на развитие малых форм хозяйствования и техническое перевооружение приоритетных отраслей», — пояснил министр.

Разин отметил, что основным условием предоставления субсидий является выполнение показателей результативности, которые прописаны в соглашениях между Министерством сельского хозяйства и продовольствия области и аграриями.