Подмосковье поддержало сельское хозяйство на 4 млрд рублей с начала года
«На сегодняшний день производителям сельскохозяйственных товаров Подмосковья перечислены субсидии в размере 4,02 миллиарда рублей. Общий объем господдержки аграриев до конца года составит почти шесть миллиардов рублей», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.
Глава ведомства добавил, что государственную поддержку уже получили 300 сельскохозяйственных предприятий.
«Помощь направляется на проведение агротехнологических работ, на поддержку и стимулирование производства молока, племенное животноводство, элитное семеноводство, на развитие малых форм хозяйствования и техническое перевооружение приоритетных отраслей», — пояснил министр.
Разин отметил, что основным условием предоставления субсидий является выполнение показателей результативности, которые прописаны в соглашениях между Министерством сельского хозяйства и продовольствия области и аграриями.