Подмосковье 25 ноября 2022, 10:20 Подмосковье поддержало поправки к федеральному закону об отходах производства

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Министерство экологии Подмосковья поддержало идею внесения поправок в закон России «Об отходах производства и потребления». Изменения, которые планируется установить, ранее уже были опробованы на территории Московской области.

«По сути, предлагается придать законодательный статус тому, что в Подмосковье начиналось как эксперимент», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Строительный мусор и техногенные грунты предлагается признать специфическим видов отходов. С ними будет предписано особое обращение, начиная от места образования до транспортировки и переработки.

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Само понятие «твердые коммунальные отходы» будет расширено. Сюда включат, например, отходы озеленения. Масса после стрижки травы, ветки и части стволов после обрезки, — такие отходы производят частники у себя на участке, а также городские предприятия, следящие за растительностью.

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