Занятые в сфере бизнеса женщины Подмосковья заключили экспортные контракты на 32 млн долларов с прошлого года | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 13:47 Поделиться Telegram

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Viber Занятые в сфере бизнеса женщины Подмосковья заключили экспортные контракты на 32 млн долларов с прошлого года

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Женщины-предприниматели из Подмосковья реализовали экспортные контракты на 32 миллиона долларов за 2021–2022 годы. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Зампред поделилась опытом Подмосковья на заседании конкурсной комиссии «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Она рассказала о мерах поддержки, которые работают для представительниц бизнеса региона. Зиновьева напомнила, что в области женщины представляют больше половины субъектов малого и среднего бизнеса.

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«К этой работе мы активно привлекаем женские предпринимательские сообщества, которые давно и весьма активно работают в Подмосковье. Например, сообщество „Нежный бизнес“, которое изначально зародилось в Московской области, теперь представлено в 24 регионах страны и объединяет более восьми тысяч женщин-предпринимателей», — сообщила глава Мининвеста.

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Екатерина Зиновьева также рассказала о планах работы с женщинами-предпринимателями. Так, 6 октября регион примет делегацию из Арабских Эмиратов. Зампред Совета Федерации Галина Карелова отметила важность такой работы и предложила расширить круг участниц встречи.

«Считаю, что предпринимательская деятельность женщин — значимый драйвер роста несырьевого экспорта, увеличение которого является одной из национальных целей развития страны», — отметила она.

Соглашение о проведении конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» было подписано на ПМЭФ-2022. Его цель — найти и рассказать о лучших практиках по работе с предпринимательницами, рассказала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Центры поддержки экспорта — очень важный элемент в системе господдержки. Ведь почти 50 тысяч экспортеров — это представители малого и среднего бизнеса. Около 80% из них — представители регионального бизнеса», — сказала она.

Итоги конкурса подведут в марте 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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