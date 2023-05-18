Подмосковье 18 мая 2023, 11:41 Подмосковье подало первые заявки на всероссийский конкурс «Женщины в АПК» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Первые заявки на всероссийский конкурс «Женщины в АПК» подали в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сейчас это два подмосковных производителя сельхозпродукции: основательница и управляющая семейной фермой „Красная слобода“ Ольга Лесковец и Светлана Тананова, генеральный директор АО „Капитал-прок“», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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«Красная слобода» специализируется на производстве молока, творога, сметаны, масла и другой молочной продукции. Помимо этого, на семейной фермере высажено 55 тысяч кустов клубники, урожай которой помогают собирать местные жители.

АО «Капитал-прок» основали в 1996 году. Предприятие является лидером по продаже товаров для аграрного индустриального сектора и хозяйств населения. Компания поддерживает около 3,7 тысячи крупных и малых производителей животноводческой продукции.

Всего в конкурсе «Женщины в АПК» четыре номинации. Чтобы принять участие, надо подать заявку по почте rcwa@mcx.gov.ru до 15 июля. К письму необходимо прикрепить анкету на участие, эссе и документы.

С подробностями о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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