Подмосковье 27 апреля 2023, 13:49 Подмосковье подало около 40 заявок на участие во всероссийской промышленной премии Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковье стало самым активным участником всероссийской премии «Молодой промышленник года». На нее подали около 40 заявок.

Как рассказали в Мининвесте, всего организаторы получили свыше 600 заявок. Подмосковье стало одним и самых активных участников.

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«На участие в премии „Молодой промышленник года“ из Московской области поступило 36 заявок. Это с большим отрывом первое место среди всех субъектов РФ. Аналогичную активность наши предприниматели проявляют и в своей работе, обеспечивая устойчивое развитие промышленности Подмосковья», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Премию присуждают владельцам, руководителям и главным инженерам лучших предприятий России. Заявки на участие принимали до марта этого года. Эксперты оценят конкурсантов в мае, а награждение пройдет в июле того года на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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