Подмосковье подало еще 11 заявок на конкурс по благоустройству малых городов

Московская область подала 11 заявок на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2023 году. Ряд подмосковных объектов находится «в хорошей стадии готовности», рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

«Очень активно с 2018 года идет президентская программа поддержки малых исторических городов. На форуме в Санкт-Петербурге президент увеличил средства на эту программу — плюс 10 миллиардов рублей. И наша задача — максимально активно участвовать во всех конкурсных процедурах. В этом году у нас ряд объектов уже в хорошей стадии готовности: Серпухов, Клин, Кашира, Электрогорск, Пущино, Верея», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что руководители городских округов должны сопровождать и защитить поданные на следующий год заявки ради «заметных преобразований на территориях». По мнению губернатора Воробьева, скверы, парки, новые общественные пространства в городах «должны радовать глаз».

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится ежегодно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В конкурсе могут участвовать малые города с численностью населения до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.