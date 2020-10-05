«Великий и самоотверженный подвиг»: Подмосковье почтит память подольских курсантов 5 октября

В Московской области 5 октября чтят память подольских курсантов, в 1941 году оборонявших рубежи на подступах к Москве. Осенью они задержали фашистов, преградили им путь к столице ценой своих жизней.

Их подвиг бессмертен: о курсантах пехотного и артиллерийского училища помнит вся Россия. Героически удерживая противника, они помогли Красной армии перегруппировать силы.

В прошлом году Подмосковье утвердило День памяти подольских курсантов. Важность даты подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. С этой инициативой выступили депутаты Подольска.

Безусловно, то, что сделали те молодые ребята там для нас всех, — это событие регионального, даже федерального уровня, поэтому сомнений у нас не было — в Мособлдуме парламентарии единогласно одобрили инициативу Игорь Брынцалов.

Брынцалов подчеркнул, что в подмосковном Подольске из года в год «чтут историю этого великого и самоотверженного подвига».

В 2019 году к принятию закона приурочили открытие выставки, на которой показали архивные документы, книги, фотографии и экипировку солдат Великой Отечественной войны.