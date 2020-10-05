«Великий и самоотверженный подвиг»: Подмосковье почтит память подольских курсантов 5 октября
Их подвиг бессмертен: о курсантах пехотного и артиллерийского училища помнит вся Россия. Героически удерживая противника, они помогли Красной армии перегруппировать силы.
В прошлом году Подмосковье утвердило День памяти подольских курсантов. Важность даты подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. С этой инициативой выступили депутаты Подольска.
Безусловно, то, что сделали те молодые ребята там для нас всех, — это событие регионального, даже федерального уровня, поэтому сомнений у нас не было — в Мособлдуме парламентарии единогласно одобрили инициативуИгорь Брынцалов.
Брынцалов подчеркнул, что в подмосковном Подольске из года в год «чтут историю этого великого и самоотверженного подвига».
В 2019 году к принятию закона приурочили открытие выставки, на которой показали архивные документы, книги, фотографии и экипировку солдат Великой Отечественной войны.