Подмосковье побило рекорд по сбору зерновых культур с 1991 года | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 11:18 (обновлено: 07 сентября 2022, 14:41) Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье побило рекорд по сбору зерновых культур с 1991 года pixabay.com

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В Подмосковье в этом году получилось достигнуть рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам. Пока план урожая выполнен только на 90%, поэтому показатели будут расти и дальше. К текущему моменту собрано почти 623 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. Это сразу на 221,5 тысячи тонн больше, чем за прошлый год.

«Московская область в этом году достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам. Так, средняя урожайность по региону составляет 39,4 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 29 центнеров с гектара», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Зампред добавил, что самые большие показатели в Подмосковье во времена СССР составляли 567 тысяч тонн за год. В результате советский рекорд в этом году оказался побитым.

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Озимые зерновые к текущему моменту успели убрать на площади 89 тысяч гектаров. Среди них — пшеница и рожь.

Ранее стало известно, что еще 17 современных овощехранилищ построят к 2024 году в Подмосковье. Здесь есть все возможности для выращивания «борщевого набора»: моркови, свеклы, картофеля, капусты. Но чтобы собрать урожай осенью и сберечь его до весны, нужны хранилища. Аграриям помогут льготами, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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