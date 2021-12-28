Подмосковье побило рекорд по ремонту и строительству тротуаров в 2021 году

Рекордное количество километров тротуаров построили и отремонтировали в Подмосковье в 2021 году. Масштабные работы провели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Это отметил министр транспорта Алексей Гержик.

Он уточнил, что Подмосковье побило рекорд по сравнению с прошлыми годами. В области построили и отремонтировали 589 километров тротуаров.

Новые тротуары обеспечивают комфортный подход жителей к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам, повышают уровень безопасности Алексей Гержик.

Большинство тротуаров выбрали по результатам голосования на портале «Добродел». Кроме того, учли пожелания, оставленные жителями.

Больше всего новых тротуаров появилось в Раменском округе. Следом идут Егорьевск и Дмитров. Вместе с тем в Московской области установили дополнительные ограждения.

Жителям напомнили, что они могут оценить качество работ с помощью интерактивной карты на «Доброделе».