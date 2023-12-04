04 декабря 2023, 18:37
Подмосковье победило во всероссийском конкурсе «Зеленая премия»
Церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Зеленая премия» прошла в Москве. Минэкологии Подмосковья получило спецприз в номинации «Инициативы отраслевых компаний» за автоматизированную систему контроля несанкционированного сброса отходов.
На конкурсе также отметили экоактивистов, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления.
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«Нам приятно получать призы за наши заслуги и доказывать, что наш регион является одним из лучших. Мы стараемся улучшить окружающую среду в нашем Подмосковье, при этом облегчая и в тоже время совершенствуя систему контроля за нарушениями природоохранного законодательства», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Премия направлена на привлечение внимания к вопросам экологии и экономики замкнутого цикла. Всего в 2023 году на конкурс представили около четырех тысяч проектов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье впервые признали самым спортивным регионом страны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Минэкологии Подмосковья
Экология
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