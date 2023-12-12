Подмосковье 12 декабря 2023, 12:46 Подмосковье победило в нескольких номинациях Всероссийской туристической премии Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Журнал Russian Traveler представил результаты онлайн-голосования по выбору главных туристических возможностей страны. Московская область одержала победу сразу в нескольких номинациях.

«Второй год подряд подмосковные проекты отмечают на премии „Russian Traveler Awards“. В этом году Министерство культуры и туризма Московской области удостоено диплома в специальной номинации „За развитие культурного кода“», — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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Проект «Коломна-Зарайск» занял второе место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут». В голосовании за «Национальное блюдо/Продукт» призером стал Коломенский калач.

Премия Russian Traveler Awards направлена на повышение туристической привлекательности регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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