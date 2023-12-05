Подмосковье 05 декабря 2023, 15:22 Подмосковье победило в нескольких номинациях национальной гостиничной премии Министерство культуры и туризма МО

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Московская область одержала победу сразу в нескольких номинациях национальной гостиничной премии 2023 года. Всего на конкурс было подано около 400 заявок, а в финал премии вышли 165 номинантов из 44 регионов.

Коломна стала первой в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек». Виллу-отель «Provence» признали лучшим мини-отелем, бутик-отель Seneshal luxury resort&spa в Солнечногорске — лучшим загородным отелем, а Palmira garden hotel&spa в Ленинском округе — лучшей концепцией продвижения отеля и лучшим spa-отелем.

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Помимо этого, Les art resort в Рузе победил в номинации «Лучший сайт отеля», а персоной года признали коммерческого директора Seneshal Дарью Дацину.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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