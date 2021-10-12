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    12 октября 2021, 12:15

    Подмосковье победило в четырех номинациях конкурса «Торговля России»

    Глава Минсельхоза Воскресенский: Подмосковье победило в четырех номинациях конкурса «Торговля России»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Московская область завоевала призовые места в четырех номинациях конкурса «Торговля России». Всего там было 11 разных категорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Подмосковье победило в четырех номинациях конкурса «Торговля России» | Изображение 1

    По его словам, участниками были администрации городских округов Подмосковья и торговые организации.

    В рамках ежегодного и ключевого для торговой отрасли мероприятия мы продемонстрировали достижения Подмосковья

    Сергей Воскресенский.

    Министр добавил, что этот конкурс — ежегодное и ключевое событие для торговой отрасли России.

    Как выбирали лучших?

    На конкурсе учитывали все условия, созданные для развития торгового бизнеса. Кроме того, обращали внимание на облик объектов, их оснащение и востребованность.

    В номинации «Лучший торговый фестиваль» призером стала «Сырная гонка», состоявшаяся в Красногорске.

    Лучшим магазином стал цветочный бар ТЕПLiTSA в Сергиевом Посаде, лучшим розничным рынком признали «О! Подворье» в Одинцове.

    Лучшим торговым городом стал Звенигород

    Сергей Воскресенский.

    Конкурс «Торговля России» помогает выявлять достижения и лучшие практики торговли в стране.