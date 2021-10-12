Подмосковье победило в четырех номинациях конкурса «Торговля России»

Московская область завоевала призовые места в четырех номинациях конкурса «Торговля России». Всего там было 11 разных категорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

По его словам, участниками были администрации городских округов Подмосковья и торговые организации.

В рамках ежегодного и ключевого для торговой отрасли мероприятия мы продемонстрировали достижения Подмосковья Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что этот конкурс — ежегодное и ключевое событие для торговой отрасли России.

Как выбирали лучших?

На конкурсе учитывали все условия, созданные для развития торгового бизнеса. Кроме того, обращали внимание на облик объектов, их оснащение и востребованность.

В номинации «Лучший торговый фестиваль» призером стала «Сырная гонка», состоявшаяся в Красногорске.

Лучшим магазином стал цветочный бар ТЕПLiTSA в Сергиевом Посаде, лучшим розничным рынком признали «О! Подворье» в Одинцове.

Лучшим торговым городом стал Звенигород Сергей Воскресенский.

Конкурс «Торговля России» помогает выявлять достижения и лучшие практики торговли в стране.