Подмосковье 08 февраля 2024, 14:46 Подмосковье победило на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту Главное управление МЧС России по Московской области

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Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли 7 февраля на базе Главного управления МЧС по Рязанской области. Участие в турнире приняли восемь команд из ЦФО.

На первом этапе соревнований спортсмены преодолевали 100-метровую полосу препятствий. У каждого участника было две попытки. Кроме командного зачета, спортсмены соревновались и за личное первенство.

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По итогам первого дня соревнований в командном зачете первое место заняла Московская область, второе место — Курская область, третье место — Белгородская область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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