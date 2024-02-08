08 февраля 2024, 14:46
Подмосковье победило на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли 7 февраля на базе Главного управления МЧС по Рязанской области. Участие в турнире приняли восемь команд из ЦФО.
На первом этапе соревнований спортсмены преодолевали 100-метровую полосу препятствий. У каждого участника было две попытки. Кроме командного зачета, спортсмены соревновались и за личное первенство.
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По итогам первого дня соревнований в командном зачете первое место заняла Московская область, второе место — Курская область, третье место — Белгородская область.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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