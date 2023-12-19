19 декабря 2023, 11:28
Подмосковье победило на первенстве ЦФО по волейболу
Спортсменки из Подмосковья одержали победу на первенстве ЦФО по волейболу среди девушек до 14 лет. Команда спортшколы «Дубна» на групповом этапе турнира обыграла со счетом 3:0 соперниц из Обнинска, Костромы и Мценска.
Подмосковье также представляли спортсменки СШОР «Дмитров М.Б.М.». В своей группе девушки обыграли команды из Воронежа и Иванова со счетом 3:0, однако, затем уступили представительницам Белгорода — 1:3. Несмотря на это, игрока дмитровской команды Анну Цветкову признали лучшей нападающей.
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Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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Дмитров
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