Подмосковье 19 декабря 2023, 11:28 Подмосковье победило на первенстве ЦФО по волейболу Московская областная Федерация волейбола

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Спортсменки из Подмосковья одержали победу на первенстве ЦФО по волейболу среди девушек до 14 лет. ​Команда спортшколы «Дубна» на групповом этапе турнира обыграла со счетом 3:0 соперниц из Обнинска, Костромы и Мценска.

Подмосковье также представляли спортсменки СШОР «Дмитров М.Б.М.». В своей группе девушки обыграли команды из Воронежа и Иванова со счетом 3:0, однако, затем уступили представительницам Белгорода — 1:3. Несмотря на это, игрока дмитровской команды Анну Цветкову признали лучшей нападающей.

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Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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