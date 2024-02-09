Подмосковье 09 февраля 2024, 17:44 Подмосковье победило на первенстве ЦФО по настольному теннису Фото: Федерация настольного тенниса Липецкой области

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Юниорские сборные Подмосковья победили на первенстве ЦФО по настольному теннису в командном зачете. В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов из 17 регионов России.

Теперь участники личного зачета будут бороться за звание лучших в ЦФО. Розыгрыши парных, смешанных и одиночных разрядов состоятся до 11 февраля.

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Отметим, что перед первенством состоялся чемпионат Центрального федерального округа, где взрослая и молодежная сборные Московской области также успешно стартовали на турнире. Оба состава завоевали золотые медали, обеспечив себе путевку на чемпионат России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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