Подмосковье 11 июля 2023, 17:25 Подмосковье победило на межрегиональных соревнованиях детского движения «Школа безопасности» Пресс-служба Министерства образования МО

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Межрегиональные соревнования детского движения «Школа безопасности» прошли в Рязанской области со 2 по 8 июля. Подмосковье представили команды школы № 10 в Чехове. Сборная региона заняла призовые места в трех дисциплинах.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, школьники из Чехова заняли первое место в поисково-спасательных работах на акватории, второе — в поисково-спасательных работах в техногенной среде и третье — в творческом конкурсе. В каждой возрастной категории принимали участие по 18 команд.

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«Также в старшей группе в дисциплине „Кросс один километр“ первое место заняла Мащенко Ангелина, третье — Тарасова Анастасия. Ребята из младшей группы стали первыми в виде „поисково спасательные работы на акватории“, в личном зачете в дисциплине „Кросс один километр“ второе место у Тарасовой Анны, в виде „плавание на 50 метров“ третьим стал Плешков Артем. В общекомандном зачете старшая группа заняла седьмое место, младшая — четвертое», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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