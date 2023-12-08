Подмосковье 08 декабря 2023, 13:34 Подмосковье победило на конкурсе «Лучший регион туристической сувенирной продукции» Министерство культуры и туризма МО

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Финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» прошел в Твери. Представители Московской области завоевали первое место в новой специальной номинации «Лучший регион туристической сувенирной продукции».

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, представители региона завоевали 11 наград за различные проекты. Так, в номинации «Гастрономический сувенир» первое место заняло огуречное варенье и огуречный мармелад, представленные ИП Мартыновой Юлией Сергеевной из Луховиц. Открытки «Моменты времени» из Туристского информационного центра Богородского округа в Ногинске получили первое место в номинации «Сувенир города».

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Кроме того, награды в различных номинациях получили другие городские округа Московской области. Среди них «Сувенир музея», «Линейка туристических сувениров города», «Сувенир региона».

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно во всех регионах России. Всего на участие в мероприятии в 2023 году поступило более 3,2 тысячи заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 75 субъектов РФ.

В рамках конкурса состоялся показ магазинов сувенирной продукции. Продемонстрировать свои товары приехали представители 24 магазинов из 16 регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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