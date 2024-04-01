01 апреля 2024, 10:40
Подмосковье победило на чемпионате России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха
Команда Подмосковья выиграла золотые медали на чемпионате России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, женская сборная региона вышла в полуфинал с первого места и обыграла команду Санкт-Петербурга со счетом 3:0. В финале они одолели соперниц из Калуги со счетом 3:0.
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Мужская сборная региона заняла четвертое место.
Соревнования прошли с 20 по 30 марта в Калуге. В них участвовали девять мужских и шесть женских команд.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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