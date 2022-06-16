Подмосковье первым ввело услугу онлайн-самопроверок для бизнеса

Развитие контрольной (надзорной) деятельности в Московской области идет по пути большего удобства для бизнеса. Теперь предприниматели могут, не дожидаясь проверки своего бизнеса чиновниками, пройти самопроверку онлайн в любое удобное время. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина на Петербургском международном экономическом форуме.

Она рассказала о новых комфортных условиях для водителей такси. Профильное министерство должно проверять такси раз в два года. Теперь у водителя появилась возможность выбирать, прийти на проверку самостоятельно или дождаться проверяющего.

«Выходит чиновник, осматривает машину — правильно ли наклеены „шашечки“, смотрит права водительские. Это трудозатраты, стресс для водителя и так далее. Что мы сделали для КДР? Человек сам может пройти этот чекинг через мобильное приложение — ты выбираешь, хочешь ты — чтобы к тебе пришли с проверкой или готов сам пройти», — пояснила Каклюгина.

Водитель может загрузить фотографии «шашечек», кузова, удостоверения в приложение. Чиновник получит снимки и вынесет вердикт о том, пройдена ли проверка. Если да, таксиста освободят от новых проверок на ближайшие три года.

Аналогичная услуга касается строек.

«Например, если я директор ФОКа и не хочу видеть чиновника, я также захожу на портал гоуслуг, выбираю услугу самооценки, скачиваю приложение и вижу четкие подсказки. Фотография крыши, внутреннее состояние сетей — сфотографировал. А чиновник анализирует эти документы», — добавила вице-губернатор Подмосковья.

По ее словам, эти услуги уникальны, пока в стране больше нигде таких нет. В Подмосковье эта схема запущена больше месяца назад.

Ирина Каклюгина напомнила, что пока действует мораторий на проверки бизнеса, но самопроверка, проведенная уже сейчас, поможет бизнесмену избавить себя от чиновничьих проверок сразу на три года.