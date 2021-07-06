Московская область стала первым российским регионом, который перешел на комплексный договор газификации. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов в эфире «360».

«Хочу сказать, что Московская область — это первый регион в стране, который перешел именно на комплексный договор газификации. На федеральном уровне такая инициатива находится еще только в стадии разработки. И, скорее всего, опыт Подмосковья будет принят на федеральном уровне», — рассказал Баранов.

По словам руководителя Мособлгаза, губернатор Андрей Воробьев определил принцип, что услуги должны прийти к людям, а не наоборот.

Ранее Баранов отметил, что президентский проект «Социальная газификация» уже начали реализовывать в Подмосковье. Область является одним из самых газифицированных регионов в стране, но количество домов, попадающих под программу, станет самым большим в России. В этом году в рамках этого проекта газифицируют 1112 населенных пунктов и почти 40 тысяч домов.