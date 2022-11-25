Эксклюзив 25 ноября 2022, 15:48 Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье первым в России внедрило электронный реестр призывников Губернатор Подмосковья рассказал о внедрении электронного реестра призывников

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Подмосковье первым в России актуализировало реестр призывников с помощью цифровизации. Разработанная программистами система объединила данные из МФЦ, «Школьного дневника» и с «Госуслуг». Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил во время конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия».

Еще несколько лет назад все взаимодействие между областными военкоматами и призывниками было «на бумаге» — требовалось личное присутствие для внесения сведений, получения справок и не только. Новый проект помог перевести процессы в онлайн.

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«Некоторое время назад министр обороны Сергей Кужугетович посетил один из военкоматов, и то, что там происходит, заставило его дать сигнал по модернизации. Экспериментальной площадкой выбрали Московскую область, военкомат в Одинцове», — отметил Андрей Воробьев.

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Так началась реализация проекта «Наш военкомат», и тестовой площадкой стало Одинцово. В местном военкомате постарались внедрить цифровые сервисы, которые помогли актуализировать все сведения о призывниках.

Наши молодые ребята, программисты составили программу, которая сегодня в электронном виде позволяет обеспечивать эффективную и удобную систему взаимодействия для призывников Андрей Воробьев.

По словам губернатора, о разработанной системе пока массово не информировали, однако теперь, когда тестовый период можно считать завершенным, цифровую платформу удастся внедрить во всех 30 военкоматах Московской области.

«По старой системе в Одинцове мы могли видеть только 35 тысяч призывников. Все они были в бумажной базе, а уточнение данных предполагало личный приход призывника в военкомат. После того как была разработана цифровая программа, куда мы даем данные из „Школьного дневника“ и всех систем, у нас стало призывников в Одинцове 46 тысяч», — объяснил губернатор.

Упростят и получение справок

Андрей Воробьев подчеркнул, что перед Подмосковьем стояло две цели: создать цифровой реестр призывников и перевести в онлайн профильные услуги, справки.

Что касается справок, военкоматы Подмосковья предоставляли 43 справки — они были на бумаге. Их объединили в 25 и вывели на портал госуслуг. Сейчас справку предоставляют всего за один день 24/7, а раньше требовалось 30 дней Андрей Воробьев.

Однако, несмотря на новую систему, призывникам все равно пока что необходимо приходить в военкомат лично, потому что нужен штамп в паспорте о воинском учете или приписное свидетельство.

Губернатор озвучил во время конференции предложение о том, что можно забыть о такой формальности — отменить это и вести учет только в цифровом виде, как ведут учет инвалидов и многодетных семей, то есть без бланка на бумаге или удостоверения.

Новую систему цифрового взаимодействия планируют внедрить во всех военкоматах Московской области в 2023 году.

Для чего нужна цифровизация военкоматов?

Губернатор отметил, что в Московской области самый большой в России план по призыву. Ежегодно это 11–12 тысяч ребят.

По словам Андрея Воробьева, каждому родителю важно, чтобы все, что связано с военной службой их сыновей, было понятно, четко и проактивно. Сегодня невозможно обойтись без цифровых решений.

Их задача — сделать так, чтобы услуги, которые предоставляют в военкоматах, были оперативными, удобными и по возможности цифровыми, без бумажной волокиты.

Новая система учета призывников позволит избежать лишней работы, ошибок и неразберихи.