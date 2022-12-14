Подмосковье 14 декабря 2022, 10:41 Подмосковье первым в России стало использовать отечественные КамАЗы для вывоза мусора

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Региональный оператор «РТ-Инвест» первым в России приобрел новые модели специальной техники КамАЗ для своего автопарка. Машины уже начали вывозить мусор в Подмосковье.

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Грузовики семейства «Компас» уже приступили к работе в Мытищах и Королеве. Это среднетоннажные автомобили, которые КамАЗ представил на российском рынке в начале года. Автотехника предназначена для работы в городе и пригороде, а также для междугородних перевозок.

Автопарк оператора «РТ-Инвест» состоит из более чем 900 единиц спецтехники. Только за последний год в компании появилось 150 новых транспортных средств, треть из которых сделаны в России и Белоруссии.

«РТ-Инвест» обслуживает 65% территории Подмосковья. В скором времени компании придется работать еще интенсивнее, ведь в новогодние праздники рост отходов составляет примерно 20%.

Москва, Подмосковье и Нижегородская область стали лучшими регионами страны по качеству обращения с отходами. Рейтинг составили в рамках «Зеленой премии» Российского экологического оператора.

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