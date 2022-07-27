Подмосковье первым в России приняло стратегию детской безопасности

Подмосковье стало первым регионом России, принявшим документ «Стратегия детской безопасности». Он рассчитан до 2025 года. Об этом рассказала детский омбудсмен области Ксения Мишонова на пресс-конференции в РИАМО.

«Мы единственный в стране регион, где по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева показатель детской безопасности внесен в число показателей эффективности глав на местах. 45 показателей, один из них — это детская безопасность», — сказала Мишонова.

В рейтинг вошли показатели, на которые могут повлиять муниципальные ведомства. Они будут вести профилактическую работу и совершенствовать детскую инфраструктуру. Принятие стратегии позволит региону снизить смертность и травматизм детей по пяти параметрам.

Стратегия подразумевает просвещение детей, а особенно детей, а также тех взрослых, близких, которые находятся с детьми Ксения Мишонова

В учет не будут брать детей, пострадавших в ДТП, кроме тех, кто был пешеходом или «маленьким водителем», то есть вел самокат или велосипед.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о том, какие семьи получат дополнительные выплаты на детей к 1 сентября. Поддержку окажут 100 тысячам ребят.