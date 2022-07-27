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    27 июля 2022, 15:17

    Подмосковье первым в России приняло стратегию детской безопасности

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Подмосковье стало первым регионом России, принявшим документ «Стратегия детской безопасности». Он рассчитан до 2025 года. Об этом рассказала детский омбудсмен области Ксения Мишонова на пресс-конференции в РИАМО.

    Подмосковье первым в России приняло стратегию детской безопасности

    «Мы единственный в стране регион, где по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева показатель детской безопасности внесен в число показателей эффективности глав на местах. 45 показателей, один из них — это детская безопасность», — сказала Мишонова.

    В рейтинг вошли показатели, на которые могут повлиять муниципальные ведомства. Они будут вести профилактическую работу и совершенствовать детскую инфраструктуру. Принятие стратегии позволит региону снизить смертность и травматизм детей по пяти параметрам.

    Стратегия подразумевает просвещение детей, а особенно детей, а также тех взрослых, близких, которые находятся с детьми

    Ксения Мишонова

    В учет не будут брать детей, пострадавших в ДТП, кроме тех, кто был пешеходом или «маленьким водителем», то есть вел самокат или велосипед.

    Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о том, какие семьи получат дополнительные выплаты на детей к 1 сентября. Поддержку окажут 100 тысячам ребят.