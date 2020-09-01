Подмосковье первым в России перешло на онлайн-формат собраний собственников квартир

Московская область стала первым регионом в стране, который полностью перешел на онлайн-формат собраний собственников квартир. Теперь жители многоквартирных домов могут дистанционно голосовать за управляющую компанию, дизайн ремонта подъездов и провайдера. Об этом рассказала пресс-служба губернатора Подмосковья.

Новые возможности появились у жителей многоквартирных домов. Теперь, чтобы решить важные вопросы, не нужно будет собираться очно. Все будет доступно онлайн. Перевести все в интернет поручил президент Владимир Путин. И Подмосковье первым перешло на новый формат полностью.

«Мы живем в XXI веке, и сейчас как никогда важно иметь возможность принимать важные решения дистанционно, буквально не выходя из дома. Когда наш президент в январе этого года посещал Центр управления регионом Московской области, он дал отдельное поручение разработать цифровой инструмент, который позволит проводить собрания собственников квартир в электронном виде», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в регионе уже запустили соответствующий сервис.

«Если вы являетесь владельцем квартиры в МКД, то теперь, чтобы проголосовать за управляющую компанию или провайдера, выбрать новый дизайн подъезда или высказать свое мнение по другим важным вопросам, достаточно авторизоваться на портале ЖКХ. Мы рассчитываем, что такие цифровые решения сделают комфортнее жизнь многих людей и помогут сэкономить время и силы», — подчеркнул глава региона.

Перевод собраний в онлайн-формат позволит предоставить жителям прозрачный и дистанционный инструмент для участия в жизни своего дома. Для этого создали Единую информационную аналитическую систему ЖКХ Московской области.

Благодаря новому формату удастся избежать ряда нарушений: ошибок по подсчету голосов, неверного информирования о грядущем собрании, некорректного оформления доверенности.

Сначала проект апробировали на нескольких округах. И почти пять тысяч собственников квартир отдали предпочтение онлайн-формату. Теперь система охватывает всю территорию Подмосковья.