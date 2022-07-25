Подмосковье первым в России открыло онлайн-реестр для представителей социального бизнеса

Московская область стала первым в России регионом, где можно онлайн зарегистрироваться в реестре для социальных предприятий. Это необходимо, чтобы получить меры поддержки. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«На сегодня все предприниматели уже у нас подались. Мы эту возможность для бизнеса запустили в марте. Не нужно никаких бумаг приносить», — доложила она губернатору Андрею Воробьеву.

В Подмосковье работают 722 социальных предприятия. Регион является лидером в стране по этому показателю.

В реестр могут войти две группы предприятий: принимающие на работу до 50% лиц с инвалидностью или людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и производящие товары или услуги, которые несут социальную функцию.

Зиновьева анонсировала начало конкурса по получению субсидий на компенсацию части затрат для выхода на маркетплейсы для юрлиц и ИП, а также предоставление грантов социальным и молодым предпринимателям.