Подмосковье первым в России открыло онлайн-реестр для представителей социального бизнеса
Московская область стала первым в России регионом, где можно онлайн зарегистрироваться в реестре для социальных предприятий. Это необходимо, чтобы получить меры поддержки. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«На сегодня все предприниматели уже у нас подались. Мы эту возможность для бизнеса запустили в марте. Не нужно никаких бумаг приносить», — доложила она губернатору Андрею Воробьеву.
В Подмосковье работают 722 социальных предприятия. Регион является лидером в стране по этому показателю.
В реестр могут войти две группы предприятий: принимающие на работу до 50% лиц с инвалидностью или людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и производящие товары или услуги, которые несут социальную функцию.
Зиновьева анонсировала начало конкурса по получению субсидий на компенсацию части затрат для выхода на маркетплейсы для юрлиц и ИП, а также предоставление грантов социальным и молодым предпринимателям.